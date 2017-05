INDABA 2017 : Madagascar se repositionne sur le marché sud-africain

Les actions de promotions lancées par l’ONTM sur le marché sud-africain seront désormais concentrées sur la pêche sportive et le birdwatching.

L’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et quelques opérateurs malgaches ont participé au salon INDABA qui a eu lieu la semaine dernière à l’International Convention Centre au Durban en Afrique du Sud. L’objectif consiste à développer davantage ce marché de proximité, notamment dans le cadre de la mise en place du vol direct desservant Johannesburg et Nosy-Be. INDABA c’est toute l’Afrique dans un salon. L’évènement a réuni pendant trois jours des prestataires touristiques du Continent venus pour nouer des relations commerciales avec des acheteurs internationaux. Quant aux médias locaux et internationaux ainsi que les professionnels du tourisme, ils font le déplacement à Durban pour découvrir les dernières nouveautés de l’industrie touristique africaine.

Actions de promotion. En 2016, le plus grand salon professionnel touristique d’Afrique, a accueilli plus de 7 000 visiteurs professionnels et dix sept pays du Continent africain comme exposants. Et plus de 14 000 rendez-vous professionnels ont été organisés durant les trois jours du salon. L’INDABA constitue en fait une excellente tribune de repositionnement de la destination Madagascar en Afrique du Sud, suite au déploiement de la nouvelle stratégie de développement touristique, axée autour d’un marketing affinitaire. Une nouvelle orientation qui implique que les actions de promotions sur le marché sud-africain seront désormais concentrées sur la pêche sportive et le birdwatching. Sous l’égide de l’ONTM, plusieurs opérateurs nationaux, pour ne citer que Discover Madagascar, Alexandra Travel, Dodo Travel & Tours, Zà Tours, Home La Résidence de Nosy-Be et Le Louvre Hôtel & Spa, ont participé activement à ce salon. A cette occasion, ils ont pu démontrer aux professionnels sud-africains la richesse touristique de la Grande Ile.

Recueillis par Navalona R.