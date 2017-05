Orange Madagascar : La 4G mise en avant à la FIM

Comme lors des dernières éditions de la Foire internationale de Madagascar (FIM), Orange expose ses dernières innovations technologiques, ainsi que ses activités RSE. Cette fois, la 4G, lancée dernièrement à Toamasina, est mise en avant. D’après ses promoteurs, cette nouveauté sera bientôt dans toutes les autres grandes villes de Madagascar ; une offre caractérisée par la présence protubérante des terminaux 4G, comme l’iPhone 7 RED 128Go, en exclusivité chez Orange Madagascar, ou encore le tout nouveau Samsung S8 et S8 Plus, un must-have. Outre les très haut de gamme, Orange compte dans sa collection 2017 différents Smartphones vendus avec leurs forfaits, entre autres, la TECNO N9, qui inclut des heures d’appel ; des Giga d’Internet, des SMS ; et Gazkar, le premier jeu vidéo 100% Made in Madagascar. Orange propose aussi des conférences, avec la présentation des derniers services à destination des professionnels, entre deux démonstrations de jeux vidéo, en réalité virtuelle, en vogue dans la communauté grandissante de gamers malgaches qui n’ont attendu qu’une connexion haut-débit à la hauteur pour jouer sans latence, ou « lag » dans le jargon. Pour cela, Orange propose le Homenet, qui profite d’une promotion avec deux mois de connexion offerts. « Cette box permet de faire profiter toute la famille de la 4G en continu à des prix concurrentiels dès Ar 279.000 ». Par ailleurs, pour démontrer la rapidité de sa 4G, cet opérateur a mis à disposition une connexion Wifi qui couvre toute la zone de la FIM.

Antsa R.