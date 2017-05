Arbre solaire : Les premiers ALTES plantés à Madagascar

Production d’énergie solaire, stockage d’énergie, assainissement de l’eau et source de lumière … Ce sont les utilités de l’arbre solaire baptisé ALTES (Autonomous Life Tree Electric System), lancé par la fondation MANENTENA à Madagascar. 25.000 habitants du village d’Andralanitra, dans le domaine du Père Pedro, sont les premiers bénéficiaires de ces arbres solaires plantés samedi dernier. « Nous avons mis en place deux arbres ALTES qui comportent chacun quatre panneaux solaires. Ces fruits de nos dernières innovations fournissent aux bénéficiaires à Andralanitra, 2,24KW d’électricité, 12KW de stockage, 70 spots d’éclairage, ainsi que de l’eau potable. Ce système permet de fournir cinq à dix jours d’éclairage, sans ensoleillement », ont expliqué Gilles Garcia de la société Solstice, et Stéphane Gilli du groupe Cap Sud, qui ont créé la fondation Manentena. En effet, le groupe Cap Sud prévoit de créer la société Cap-Sud Madagascar, spécialisé dans l’investissement durable. « Cette société va entreprendre dans la photovoltaïque, car Madagascar dispose des meilleures conditions pour développer ce système. Notre idée est de fournir gratuitement les matériels et toutes les installations. Les rémunérations seront donc perçues sous forme de loyer. Les coûts seront très avantageux, car le kilowatt pourra être vendu à 0,034 euros », a avancé Stéphane Gilli. Bref, plusieurs projets prometteurs sont déjà en vue pour Cap-Sud. Par ailleurs, plusieurs demandes ont déjà été adressées à la fondation Manentena. Celle-ci est déjà à la recherche de financement pour sa deuxième intervention à Madagascar.

Antsa R.