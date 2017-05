Contrat de performance : Recettes douanières en nette progression

Depuis l’initiation du contrat de performance en septembre 2016 à Toamasina, des résultats positifs ont été enregistrés au niveau des recettes douanières. En effet, avant ce fameux contrat, les recettes douanières des quatre premiers mois de 2016 se chiffraient à 74 milliards d’Ariary, alors que cette année, sur la même période, ce chiffre a atteint 95 milliards d’Ariary. D’après les explications, ce résultat découle de l’accroissement du volume des importations sur les déclarations IM4 (mise à la consommation), qui traduit qu’un climat de confiance commence à s’instaurer de la part des importateurs. Le délai de dédouanement s’est également amélioré, à raison de 85% des déclarations pour contrôle documentaire liquidées dans un délai de 24 heures à la fin du contrat de performance, si ce chiffre était de 53% avant dédouanement. Les objectifs, qui visaient à faciliter les opérations de dédouanement, à promouvoir la gouvernance, la lutte contre toutes formes de fraudes et de corruption – en somme, endiguer toutes les mauvaises pratiques – ont été atteints. A titre de rappel, le contrat de performance est un accord formalisé entre le DG des Douanes d’une part, et, les agents des douanes d’autre part – en l’occurrence, les inspecteurs des douanes affectés dans les bureaux les plus pourvoyeurs de recettes. A cet effet, les meilleurs performeurs seront évalués et gratifiés par rapport à sept indicateurs de performance. Certains parmi eux ont bénéficié d’une formation extérieure et d’une lettre de félicitation – qui aura un impact sur leur carrière – de la part du Ministre des Finances et du Budget ainsi que de celui du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes. Comme le contrat est signé pour une période de six mois, un renouvellement des engagements se tiendra ce jour à Toamasina.

Antsa R.