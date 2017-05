Monnaie : L’émission des nouveaux billets en deux étapes

De nouveaux billets de banque seront émis par la Banque centrale (Banky Foiben’i Madagasikara), d’après le communiqué relatif au Conseil du Gouvernement qui s’est tenu hier. En effet, un Décret a été adopté, consacrant l’émission d’une nouvelle gamme de billets de banque de 100 Ariary, 200 Ariary, 500 Ariary, 1 000 Ariary, 2 000 Ariary, 5 000 Ariary, 10 000 Ariary et de 20 000 Ariary. D’après les informations, les billets de 2 000 Ariary et plus seront émis courant juillet 2017 ; et ceux de 1 000 Ariary et moins, courant septembre 2017. Cependant, la Banque centrale a précisé que les anciens billets de banque émis en 2003 et 2004 conserveront leur cours légal, jusqu’à la date fixée par un Décret qui sera pris ultérieurement. Certes, l’émission du nouveau billet de 20 000 Ariary aura des impacts sur l’économie nationale. Comme l’histoire l’a confirmé, ce gros billet tend à accroître la propension à payer chez les acheteurs et favorise donc la hausse des prix. Un tel scénario aboutit souvent à la mobilisation de l’économie en incitant la production… ou probablement pour le cas de Madagascar, les importations.

Antsa R.