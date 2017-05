Salon ITM 2017 : Plus de 100 Tours Opérateurs étrangers viendront pour des eductours

La Chine sera l’invitée spéciale du salon ITM 2017 avec la venue d’une délégation conduite par le vice-ministre du Tourisme chinois dans le pays.

« Nous avons fait un challenge. Et c’est réalisé ! ». Le PCA de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), Joël Randriamandranto, l’a exprimé lors de la signature des conventions entre cette entité et ses différents partenaires, mercredi dernier à l’hôtel IBIS à Ankorondrano. En effet, « plus de 100 Tours Opérateurs et agents de voyages, accompagnés d’une dizaine de journalistes internationaux, ont confirmé qu’ils viendront pour des eductours organisés dans le cadre du salon ITM 2017 qui se tiendra du 08 au 11 juin prochain au Village Voara à Andohatapenaka », a-t-il annoncé.

Témoignages. Ces prestigieux invités sont majoritairement issus des marchés prioritaires, définis lors de l’étude de la nouvelle stratégie de l’Office. Ils viennent de la France, de Suisse, La Réunion, d’Italie, de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne et de l’United Kingdom. Il y a également des professionnels du tourisme en provenance de la Chine et des pays de l’Europe de l’Est. « Répartis en groupe de dix, ils vont partir pour (re)découvrir les régions touristiques de Madagascar du 01 au 14 juin 2017. Ensuite, une journée leur sera consacrée dans le cadre du salon ITM pour faire des témoignages tout en rencontrant l’ensemble des opérateurs oeuvrant dans le secteur du tourisme à Madagascar », a-t-il poursuivi.

50 000 Euros. Quant à la réalisation de ces eductours, nombreux sont les opérateurs et les partenaires de l’ONTM qui ont apporté leur soutien. Ce qui a fait l’objet de la signature des conventions de partenariat avec l’Office et le ministère du Tourisme. A titre d’illustration, le projet PIC financé par la Banque Mondiale a contribué à hauteur de 50 000 Euros pour les aspects aériens internationaux et domestiques. Et Air Madagascar prendra en charge 40 Tours Operateurs étrangers invités par leurs soins et octroiera 40 billets d’avion avec un tarif réduit sur les vols domestiques pour les autres participants. Quant à Madagascar National Parks, il a accordé une entrée gratuite dans les parcs nationaux. En outre, les Offices Régionaux du Tourisme et les opérateurs dans les régions ont collaboré dans le déroulement des séjours de ces invités.

Invitée spéciale. Par ailleurs, « on a besoin de plus de 500 nuitées dans la Capitale pour héberger les participants du salon ITM. Et nombreux sont les établissements hôteliers à Tanà qui ont octroyé une gratuité afin de combler ce besoin », a déclaré le PCA de l’ONTM. Et parlant du salon, on est à J-14. L’organisation est au beau fixe. Les stands Tourisme sont tous réservés et les stands Outdoor à 80%. En outre, diverses animations comme le baptême de plongée sur une piscine chauffée seront organisées au profit du grand public. Le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, de son côté, a salué la forte implication de tous les acteurs dans la réalisation de cet événement d’envergure internationale. « La Chine sera l’invitée spéciale du salon ITM avec la venue d’une délégation conduite par le vice-ministre du Tourisme chinois. En plus, quinze Tours Opérateurs chinois y participeront. Cette année, on prévoit une augmentation du nombre de touristes étrangers pour atteindre plus de 340 000 personnes », a-t-il conclu.

Navalona R.