Airtel Madagascar : Dons de kit de naissance à la Maternité de Befelatanana

Airtel Madagascar poursuit ses actions sociales et se met aux côtés des mères de la maternité de Befelatanana

C’est devenu une tradition pour Airtel Madagascar. A chaque fête des mères, l’entreprise procède à la remise de kits de naissance aux mamans de l’hôpital de Befelatanana.

Bonne action. La remise de ces cadeaux a eu lieu vendredi dernier, à Befelatànana en présence de Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar, accompagné par des employés d’Airtel et, du Pr Hery Rakotovao, Directeur de la Maternité. Au total, 100 kits composés de vêtements de bébé, thermos, kits d’hygiène et vêtements pour la maman ont été offerts. Et la bonne action ne va pas s’arrêter là puisque plus de 80 autres kits de naissance seront également distribués aujourd’hui par Airtel Madagascar dans les maternités et hôpitaux de Diégo, Tuléar et Fort-Dauphin. Une manière, en somme pour Airtel Madagascar d’exprimer sa solidarité et d’affirmer son engagement à répondre aux besoins primaires des futures mamans en leur distribuant des kits de naissance indispensables pour accueillir sereinement leurs enfants.

Dignité et joie. « Le prix des kits de naissance est souvent inaccessible pour elles. Par ce don, nous contribuons à redonner le sourire à ces femmes porteuses de vie et à les aider à accueillir leur bébé dans la dignité et la joie. Pour Airtel Madagascar, les mères constituent le socle d’une nation forte. Elles méritent toute notre attention et nous le leur devons bien » a déclaré Maixent Bekangb. « Fidèle partenaire depuis des années, Airtel Madagascar est toujours la bienvenue et fait partie de la grande famille de notre centre hospitalier. Ces dons en faveur des mères contribueront à alléger leurs charges » a déclaré Pr Hery Rakotovao « Solidarité, respect, et dynamisme sont autant de valeurs que nous mettons au service de nos activités pour le bien-être des communautés que nous servons », a-t-il conclu.

R.Edmond.