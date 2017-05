Salon ITM 2017 : Une 3e signature de conventions avec les partenaires

De nombreuses animations rythmeront les quatre jours du salon au profit des visiteurs. Parmi lesquelles, il y aura une tombola permettant, entre autres, de gagner un billet d’avion Tanà-Paris-Tanà.

Les organisateurs sont fin prêts pour la 6e édition de l’International Tourism Fair Madagascar (ITM) qui aura lieu du 08 au 11 juin 2017 au village VOARA (Ex-Francophonie) à Andohatapenaka. Nombreux sont les partenaires et les sponsors qui ont cru à la réussite de ce salon d’envergure internationale. En effet, l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et le ministère du Tourisme ont procédé hier à la 3e signature de conventions avec leurs nouveaux partenaires. « La première signature de conventions de partenariat a été faite avec les sponsors de l’événement, il y a un mois de cela. La 2e signature concerne les partenaires des éductours organisés au profit des 101 Tours Opérateurs et agences de voyages ainsi que des journalistes internationaux à Madagascar. Et cette fois-ci, d’autres partenaires vont soutenir le salon ITM 2017 », a expliqué Joël Randriamandranto, le PCA de l’ONTM, lors de la présentation de l’événement hier au village VOARA.

Fameuse Tombola. Ainsi, les Îles Vanille seront des partenaires officiels du salon. Telma Madagascar figure parmi les sponsors exceptionnels tandis que la BOA Madagascar, l’ORTANA et l’Aléa Des Possibles sont entre autres, des sponsors Gold. Par contre, le groupe Midi Madagasikara fait partie des partenaires médias Sylver. En outre, de nombreuses animations rythmeront durant les quatre jours du salon. Il y aura des démonstrations culinaires suivies de dégustations avec des chefs de renom notamment Chef Lalaina et Chef Zo ainsi qu’un défilé de mode préparé par Michael Vida pour démontrer la richesse de Madagascar en termes de tenues vestimentaires. Un baptême de plongée, des animations fun et ludiques telles que la tyrolienne et l’accrobranche, des instants Promos et Partenaires, des soirées Afterwork, sans oublier la fameuse Tombola ITM avec à la clé divers lots comme un billet d’avion Tanà-Paris-Tanà, y seront également organisés. « Le salon ITM est une fierté nationale au même titre que les salons internationaux. Nous allons défendre ensemble le secteur pour que ce soit un levier de développement social, économique et pourquoi pas politique afin de redorer l’image de la destination au niveau national et international. D’autant plus que la population surtout au niveau des régions, a besoin d’ouverture ne serait-ce que l’arrivée des touristes étrangers. Et comme innovation à ce salon, la Chine sera le pays invité d’honneur», a rappelé Rabeson Toky, le directeur général du Développement du tourisme au sein du ministère du Tourisme.

Tourisme national. Par ailleurs, « plus d’une centaine d’intervenants nationaux et internationaux de qualité animeront des conférences thématiques durant trois jours, soit du 8 au 10 juin prochain. Il s’agit notamment des experts de l’Organisation Internationale du Tourisme, des experts en digital, des opérateurs touristiques locaux ainsi que des représentants des Offices Régionaux du Tourisme », a fait savoir le PCA de l’ONTM. Et parmi les thèmes abordés, les stratégies touristiques et le numérique au service des opérateurs seront passés à la loupe par les conférenciers. La 2e journée sera dédiée à la Journée des Investissements dans le tourisme, qui sera organisée conjointement avec l’EDBM. En outre, les intervenants issus de la Banque Mondiale, de l’EDBM et du secteur bancaire local parleront finances et opportunités touristiques à Madagascar. Une présentation sur le tourisme durable et les événements touristiques qui se produiront à Madagascar, n’est pas en reste. Quant aux Offices Régionaux du Tourisme, ils vont chacun présenter la destination régionale. En fait, « l’ambition du salon ITM est également de promouvoir le tourisme national », a conclu Joël Randriamandranto.

Navalona R.