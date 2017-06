Douanes : Plus de grève, reprise des discussions le 27 juin prochain

Le Syndicat des employés des Douanes (SEMPIDOU) ont tenu une assemblée générale, hier. A l’ordre du jour figurait la suite des actions des employés, quant à la revendication de changement du mode de calcul de leurs primes et avantages. D’après notre source auprès du syndicat, les employés ont décidé d’arrêter leur manifestation, en attendant une réponse claire du Ministère de tutelle. « Le Ministre des Finances et du Budget a reçu notre requête et a demandé du temps pour l’étudier. Nous attendrons donc sa réponse, qui devrait être faite par écrit, après la fête nationale, c’est-à-dire le 27 juin 2017. C’est par rapport à cela que nous déciderons de la suite de nos actions », a-t-elle indiqué. A noter qu’aucune information précise n’a été fournie sur ce fameux mode de calcul des primes et avantages, qui selon les douaniers, est très compliqué pour le public. Dans tous les cas, tous les services des douanes reprennent donc leurs activités normales, du moins, jusqu’au 27 juin.

Antsa R.