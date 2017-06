Tombola L’Oréal Corsair : Le billet Tanà-Paris-Tanà à Rabodolalao Antoinette

Heureuse. Elle l’était. Rabodolalao Antoinette, la gagnante de la tombola organisée conjointement par Oddis, société représentante de l’Oréal à Madagascar et Corsair a reçu hier son billet Tanà-Paris-Tanà. Cette tombola est organisée deux fois par an par ODDIS, le mois d’avril et le mois de septembre dans tous les magasins Score de Madagascar. La règle du jeu est simple. A chaque achat d’un produit L’Oréal, le client a droit à un ticket de participation. Le tirage au sort qui a eu lieu le 6 mai dernier a donné deux heureuses gagnantes. A savoir, Rabodolalao Antoinette d’Antananarivo et Raharimanana Sahondra de Diégo qui ont donc eu chacune, droit à un billet Tanà-Pars-Tanà avec Corsair, qui est le sponsor officiel de la tombola. Par ailleurs, une centaine de participants ont gagné des bons d’achat d’une valeur comprise entre 50 000 ariary et 250 000 ariary utilisables dans tous les magasins Score pour des achats de produits L’Oréal. La remise du billet a eu lieu hier, à l’agence Corsair de la Gare Soarano, en présence de Franck Andriamihaja représentant de Corsair à Madagascar et de Hanta Laporte, responsable Marketing de l’Oréal Madagascar.

R.Edmond.