Orange School : 27 nouveaux sortants désormais opérationnels

Une cérémonie de sortie de promotions d’Orange School s’est tenue le 3 juin dernier. Cette école a formé des centaines de jeunes, depuis sa création.

27 étudiants issus de la 29e et de la 30e promotion d’Orange School ont reçu leurs certificats de fin de formation à Ankorondrano le 3 juin dernier des mains du Directeur général d’Orange Madagascar, Michel Degland, et du directeur des ressources humaines, Zo Andriatsilavo. Plus de la moitié d’entre eux sont aujourd’hui actifs dans le domaine de la relation-clients, et aspirent à une évolution de carrière, après avoir passé trois mois de formation dans les locaux d’Orange School. La formation ouvre en effet aux apprenants un accès direct au milieu professionnel, sachant que l’accompagnement continue jusqu’à la recherche d’emploi.

Débouchés. Une croissance exponentielle rapide des centres d’appel est observée actuellement à Madagascar. Ces centres d’appels constituent de vraies plateformes de rencontres de l’offre et de la demande, et donnent aussi lieu à de gros gisements d’emplois pour les jeunes, que ce soit auprès des opérateurs mobiles, des banques, ou des grandes distributions. C’est dans cette optique qu’Orange School a vu le jour en 2009, à la suite d’initiatives conjointes entre Orange Madagascar, qui constatait un manque de ressources qualifiées dans le domaine commercial, et celles de l’Association des centres d’appels qui souhaitait accompagner le développement du secteur en lui apportant du personnel formé. « Orange School est un acteur référent en matière de formations pour répondre aux besoins en ressources humaines dans le secteur des nouveaux métiers liés à la vente, à la relation-clients et aux télécommunications, dont le service calling ou téléconseil ».

Prometteur. D’après les responsables auprès d’Orange School, la formation est ouverte aux jeunes ayant le niveau académique baccalauréat et la durée des cours est de trois mois. « Ecole de développement, Orange School s’engage à transmettre aux apprenants tous les bagages nécessaires pour entrer dans le monde du travail, et pour briller dans la filière du téléconseil et du téléopérateur. Le service calling est en plus l’une des rares filières à offrir des opportunités d’évolution et des perspectives de progression : le métier d’avenir par excellence, pour les jeunes les plus motivés », ont-ils indiqué. A noter que depuis 2009, plus de 260 jeunes, et de nombreuses entreprises ont choisi Orange Shool pour renforcer leurs compétences en matière de téléconseil ou pour dénicher leurs futurs agents en relation-clients. En effet, 90% des jeunes certifiés par Orange School accèdent immédiatement à l’emploi après leur cursus, au sein même d’Orange Madagascar, ou auprès des différentes entreprises partenaires et des sociétés spécialisées en Call-center.

