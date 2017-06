Enjoy Madagascar : Jour J pour le salon multisectoriel et de promotion

L’un des événements économiques phares de cette semaine est bien évidemment la 4e édition de Enjoy Madagascar qui ouvre ses portes au public à partir d’aujourd’hui au Forello Expo Tanjombato. Enjoy Madagascar est, rappelons-le un salon multisectoriel, regroupant 7 secteurs. En l’occurrence, la gastronomie, le bien-être et sports, la décoration, la mode, le tourisme, les parents et enfants et le New-Tech. Mais Enjoy Madagascar sera également l’occasion pour les participants de proposer au public des offres promotionnelles. Dans le domaine du New-Tech par exemple, la société chinoise Sourc’In Mobile va rééditer le succès de la Smartwatch bon marché DZ 09 qui était écoulé comme du petit pain lors de la FIM. Elle lance également son nouveau produit : l’action caméra qui peut faire office de Gopro, la caméra sportive actuellement en vogue, mais qui sera vendu à Enjoy à un prix accessible au grand nombre. Enjoy Madagascar rappelons-le, est un événement organisé par l’agence Première Ligne, et centré essentiellement sur l’économie, le commerce et les activités liées au développement.

R.Edmond.