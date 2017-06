FIVMPAMA : Une antenne dans la région de SAVA

Sa mission est de valoriser le savoir-faire des opérateurs malgaches dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.

Le Groupement du Patronat Malagasy ou FIVMPAMA entend mettre en place des antennes dans toutes les 22 régions en vue de décentraliser toutes ses actions au profit de tous les opérateurs économiques locaux. Après la création d’une antenne du groupement dans la région du Boeny, une autre antenne vient d’être installée dans la région de SAVA. C’est la neuvième antenne mise en place par le FIVMPAMA. Afick Gassard est élu le premier président régional de cette antenne de FIVMPAMA-SAVA. « Nous souscrivons aux objectifs du groupement avec comme leitmotiv « Iray Vina – Miray Hina – Fahombiazana» tout en se soumettant au même statut et au même règlement intérieur adopté par le FIVMPAMA au niveau national », a-t-il déclaré.

Valoriser . En outre, “ L’antenne du FIVMPAMA est ouverte à tous les opérateurs et entrepreneurs travaillant dans la région de SAVA. Notre mission est de promouvoir leurs activités et de valoriser particulièrement le savoir-faire des opérateurs malgaches dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage suivant les normes “bio”. Ce n’est pas tout! Nous allons appuyer les opérateurs économiques régionaux à développer des relations internationales dans le cadre des partenariats avec des homologues étrangers afin qu’ils ne soient plus isolés et qu’ils puissent promouvoir les produits Vita Malagasy au niveau du marché national et surtout au niveau du marché international », a-t-il poursuivi.

Plus jeune. Notons que les membres de bureau de l’antenne du FIVMPAMA-SAVA sont également élus. Hanitriniala Patricia est élue vice-présidente, Rasoanandrasana Florette est le secrétaire général tandis que Kamisy Georges Aimé est le trésorier. Rapirison Roland Guy et Velomana Justin sont les conseillers régionaux. Par ailleurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la SAVA a renouvelé son bureau lors d’une assemblée générale dernièrement. Depuis sa création il y a 20 ans, le président Régional du FIVMPAMA- SAVA, Afick GASSARD, est le plus jeune membre parmi les 21 membres de bureau nouvellement élus.

Navalona R.