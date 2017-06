Développement rural et urbain : Deux projets financés par l’AFD pour cinq régions

La coopération entre Madagascar et la France s’intensifie davantage. Deux accords de financement ont été signés hier par le Gouvernement représenté par le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana et l’Agence française de développement (AFD) représentée par son directeur à Madagascar, Bertrand Hardy. Il s’agit du PADAP (Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage) et du PIAA (Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo). « Le PADAP vise à améliorer la productivité agricole et la gestion durable des ressources naturelles. Les zones d’intervention sont celles qui disposent de grand potentiel agricole et qui sont exposées à des menaces sur l’environnement. Les actions dans ce cadre restent à définir avec les paysans, selon l’avancement du projet. Le périmètre géographique n’est pas préalablement défini, mais il s’agira d’activités transversales qui concerneront l’agriculture, l’élevage, l’environnement et l’eau », a affirmé l’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneini, lors de la cérémonie de signature, hier dans les locaux du Ministère des Finances et du Budget à Antaninarenina.

Confiance. Ce PADAP dispose d’un projet de 100 millions d’Euros, cofinancé par l’AFD à hauteur de 25 millions d’Euros, la Banque Mondiale avec un prêt souverain de 65 millions USD, le Fonds de l’Environnement Mondial avec un don de 13 millions USD et l’Etat Malagasy. « Ce projet bénéficie à 45 communes réparties dans 4 régions. Les cibles sont les agriculteurs, les fermiers, les organisations communautaires locales comme les associations des usagers, etc. L’objectif est d’améliorer la gestion des ressources naturelles et de promouvoir les activités génératrices de revenus », a indiqué le ministre Gervais Rakotoarimanana, dans son intervention. En ce qui concerne le PIAA, ce programme qui bénéficie de 2,815 millions d’Euros émanant de l’Union Européenne et géré par l’AFD est intimement lié à la convention de 25 millions d’Euros, signée en 2016, dans le cadre du Sommet de la Francophonie, d’après le ministre des Finances et du Budget. « Six arrondissements sont victimes de la montée des eaux usées dans la ville d’Antananarivo, et sont vulnérables à chaque saison de pluie. La population verra donc les résultats tangibles de ce projet qui améliorera les conditions sanitaires et sociales », a affirmé le ministre. En effet, des travaux prioritaires, tels que le curage du canal d’Andriantany, la mise en place de stations de pompage, ainsi que la réhabilitation des vannes, débuteront dès le mois d’août prochain.

Antsa R.