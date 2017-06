Hôtel et restauration : Recrutement d’employés en masse à l’ITM

Le secteur tourisme est en pleine croissance. Le nombre d’établissements hôteliers et le besoin en capital humain, suivent également cette tendance, selon Rita Ravelojaona, présidente de la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM). Durant les quatre jours de l’ITM (International Tourism Fair Madagascar), cette fédération qui regroupe plus de 300 membres à Madagascar reçoit des dossiers de candidature pour des postes liés aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration. « Près de 80% des emplois générés par le secteur du tourisme concernent l’hôtellerie et la restauration. Les membres de la FHORM ont encore des besoins en ressources humaines à combler. C’est pour cela que nous recevons des dossiers à notre stand à l’ITM. Il arrive que les sortants des instituts de formation sont immédiatement opérationnels, mais dans d’autres cas, nous pouvons offrir des formations additionnelles pour ceux qui ont la motivation pour les métiers en question », a indiqué la présidente du FHORM. Outre le marché de l’emploi, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a également des besoins d’investissements en infrastructures. Selon les professionnels, le taux de remplissage pour cette saison est élevé. Les établissements sur la route du sud et Andasibe sont déjà en « surbooking ».

Antsa R.