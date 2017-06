ITM 2017 : La Chine, une manne pour le tourisme malgache

L’International Tourism Fair Madagascar (ITM) de cette année est marqué par la forte participation de la Chine.

Les opérateurs touristiques chinois envoient chaque année plus de 120 millions de touristes dans différentes destinations à travers le monde. Si Madagascar reçoit, ne serait-ce que 0,5% de cet effectif, les impacts seront déterminants pour l’essor de ce secteur d’activité, selon le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka. En effet, la coopération sino-malgache pour le développement du tourisme a fait un énorme bond en avant, avec la grande participation de la Chine, à l’ITM 2017, où elle est également invitée d’honneur. Outre le pavillon Chine et le décor chinois à l’ITM, une grande soirée a également été organisée, jeudi dernier au Carlton Anosy, avec la présence des acteurs du tourisme de Madagascar et de la Chine. Hier matin, une délégation de l’Office national du tourisme de Chine a également été reçue à Iavoloha par le président Hery Rajaonarimampianina. A l’occasion, l’ambassadeur de Chine à Madagascar a noté que cette forte participation à l’ITM vise une conclusion d’accords communs entre les deux pays, ainsi que les applications de ces accords. Parmi ces conventions figurent le vol direct Canton-Madagascar.

Croissance. Cette collaboration pourrait bouleverser le secteur du tourisme à Madagascar, grâce au grand nombre de touristes de diverses nationalités, que la Chine peut envoyer dans la Grande Ile. De plus, la compagnie nationale Air Madagascar prévoit également dans son business-plan avec son partenaire stratégique, Air Mauritius, de doubler sa flotte ainsi que les trafics de touristes, en termes d’effectif. Hier, les dirigeants de la compagnie et ses partenaires ont tenu une réunion avec les acteurs du tourisme, pour discuter de leurs stratégies d’expansion respectives en vue de l’essor du secteur tourisme à Madagascar. Nous en reparlerons.

Antsa R.