Gaz domestique : Une baisse de 7% des prix à partir de cette semaine

Excellent alternative au charbon de bois, le gaz est de plus en plus utilisé par les ménages malgaches.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs. Vitogaz, le principal producteur et distributeur du gaz domestique à Madagascar vient de décider une réduction des prix.

Bouffée d’oxygène. Il s’agit plus précisément d’une baisse de 7% de la charge de gaz à partir de cette semaine. Ainsi, la bouteille de 9 kg va passer de 51.000 Ar à 47.500 Ar, dans les différents points de vente de la capitale et des autres régions du pays. La bouteille de 12 kg quant à elle, passe de 71.000 Ar à 66.000 Ar. Beaucoup d’économie en somme pour les ménages utilisant le gaz comme source d’énergie domestique. Une manière en tout cas pour Vitogaz de donner aux consommateurs une bouffée d’oxygène, surtout en ce moment où la tendance générale est à la hausse pour les produits de première nécessité. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Vitogaz procède à une baisse des prix. En effet, depuis début 2015, le prix du gaz aura baissé de plus de 20%. «Cette baisse des prix reflète la

volonté de la société VITOGAZ de soutenir en permanence le développement de la

consommation du gaz, et de faciliter ainsi l’accès à une énergie de proximité fiable,

écologique, puissante et compétitive pour les foyers et les industriels à Madagascar » annonce-t-on chez Vitogaz.

Transition. Une manière pour cette entreprise de participer à la transition de Madagascar vers une source d’énergie disponible et propre. Cette transition s’avère, en effet indispensable dans la mesure où l’utilisation à grande échelle du charbon de bois est devenue un danger réel pour l’environnement et la santé de la population. Notons également que pour accompagner ce développement de la consommation de gaz butane, la société VITOGAZ va lancer dans quelques jours une campagne de promotion sur le « fatapera à gaz », parfait pour cuisiner facilement. En tout cas, après la perturbation provoquée par la coupure de la RN4, l’approvisionnement en gaz connait un retour progressif à la normale. Si la bouteille de 12 kg est disponible d’une manière permanente, par contre pour la charge de 9 kg, l’on constate encore quelques problèmes d’approvisionnement dû au fait que la psychose de pénurie étant, les consommateurs en achètent plus que d’habitude.

R.Edmond.