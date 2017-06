INSCAE : 345 nouveaux diplômés pour la 32e promotion RENALA

Changer le monde ! C’est l’ambition de tous les nouveaux diplômés. Pour les sortants de la Promotion RENALA de l’INSCAE, qui ont reçu leurs diplômes hier, il s’agit d’un défi. En effet, ces 345 diplômés sont directement opérationnels, avec les bagages techniques et l’expertise nécessaire pour le monde professionnel. Lors de la cérémonie de remise de diplôme organisée sous le haut patronage du ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana, le représentant de la 32e promotion a évoqué que leurs accomplissements reflèteront la qualité de la formation reçue. De son côté, le DG de l’institut, Victor Harson, a indiqué que le corps enseignant au sein de l’INSCAE est constitué de leaders du monde professionnel, d’enseignants chercheurs, de titulaires de doctorat et d’experts comptables. D’ailleurs, cet établissement fait partie des ressources d’éléments incontournables à la formation des acteurs de développement dans la Grande Ile dans divers secteurs de gestion. Pour sa part, le ministre Gervais Rakotoarimanana a souligné l’importance de la sagesse qui doit aller de paire avec la connaissance. « C’est votre attitude et non votre aptitude, qui définit votre altitude », a-t-il affirmé. Outre les nouveaux diplômés, des employés de l’INSCAE ont également reçu des distinctions honorifiques, dont un commandeur et deux chevaliers de l’Ordre National ; ainsi que trois chevaliers de l’ordre de mérite et un médaillé de mérite en argent et bronze.

José Belalahy