Coopération : Un don chinois de 3 100 tonnes de riz

La Chine continue d’apporter son appui à la population malgache. Hier au Port de Toamasina, le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a réceptionné officiellement 3 100 tonnes de riz, offert par la Chine.

C’est la réponse à l’appel du Gouvernement malgache après la période de sécheresse qui a sévi dans le pays, et le passage du cyclone Enawo. L’Ambassadrice de la République Populaire de Chine, Yang Xiaorong, a déclaré que cette aide concrétise l’engagement pour une aide d’urgence, signé le 27 mars 2017, lors de la visite officielle du Président Hery Rajaonarimampianina en République Populaire de Chine.

Aide d’urgence

Le total du don en riz offert par la Chine est de 4 300 tonnes. Les deux premiers lots, respectivement de 1 000 puis de 2 100 tonnes, sont arrivés la semaine dernière au port de Toamasina, et ont été réceptionnés officiellement ce jour. Le troisième lot est prévu d’arriver en août 2017. La Chine concrétise ainsi son soutien à Madagascar, une aide d’urgence d’une valeur de 30 millions de yuans, soit environ 14 milliards d’ariary, tel que l’avait déclaré le Président Xi Jinping. En étroite collaboration avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes de Madagascar (BNGRC), ce riz sera acheminé et distribué aux populations des régions affectées, notamment aux familles et aux personnes vulnérables. Ce don en riz est une nouvelle concrétisation de la solidarité du peuple chinois envers le peuple malgache. Le Président Hery Rajaonarimampianina n’a pas manqué de saluer cette fraternité. Il a notamment mis en relief les réalisations de la coopération sino-malgache, dans plusieurs domaines, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1972.

Plusieurs domaines

La coopération chinoise touche plusieurs domaines, tels que les infrastructures routières, la santé, avec la venue de plusieurs équipes de médecins et la construction d’hôpitaux, la culture et les sports, ou encore l’hôtellerie et le tourisme. Par ailleurs, en 2015 et 2016, la Chine a offert respectivement un don au comptant de 300 000 dollars et un don en tentes et couvertures pour renforcer la capacité de résilience aux catastrophes naturelles du pays et venir en aide aux populations les plus démunies. Le Chef de l’Etat a fait savoir que la Chine aide le pays à surmonter les phases difficiles comme c’est le cas avec ce don en riz, mais elle aide aussi Madagascar à asseoir un développement durable, à travers l’agriculture notamment, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Aujourd’hui, la Chine apporte son aide pour le développement de la culture du riz hybride, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs autres pays, en termes de productivité et de qualité. Le Président de la République a réitéré à Toamasina, lors de la réception de ce don chinois, que Madagascar est ouvert à tous les pays pour la concrétisation de nombreux projets de développement à Madagascar.

R.Edmond.