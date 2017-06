Vivo Energy : Concours sur les projets innovants contre le changement climatique

Le Ministère de l’Education Nationale et Vivo Energy Madagascar, l’entreprise qui commercialise et distribue les carburants et lubrifiants Shell à Madagascar, ont organisé dans les lycées de Madagascar la deuxième édition du concours national pour le projet le plus innovant contre le changement climatique. 372 lycées ont participé à ce projet d’envergure nationale et 2062 projets ont été soumis sur une population totale de 200 000 lycéens à Madagascar. A l’échelle nationale, environ 59 projets sont sortis du contexte mais ont été néanmoins remerciés de leur participation. Environ 600 enseignants scientifiques ainsi que des parents d’élèves se sont impliqués pour accompagner les jeunes assidus. Les participants sont issus de plusieurs régions de Madagascar: Vatovavy Fitovinany, Diana, Boeny, Vakinankaratra, Atsimo-andrefana, Antsinanana, sans oublier la participation exceptionnelle des régions enclavées tels que le lycée Kandreho (betsiboka), Soalala (Boeny), Ambatomainty (Melaky). La remise des lots a eu lieu, hier en présence du ministre de l’Education Nationale et du DG de Vivo Energy Madagascar. Rakotonirina Nomenjanahary Zo du Lycée Ifanadiana a décroché le premier prix composé d’un TV écran plat, d’une tablette Samsung et d’une casque écouteur MP3.

R.Edmond.