« Paositra Malagasy » : Relance des activités à Ranohira région Ihorombe

L’édifice du bureau de la Paositra Malagasy à Ranohira, situé à 26km d’Ilakaka sur la RN7 a été entièrement rénové. En effet, le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) a procédé à la relance officielle des activités du bureau des Postes de Ranohira. Désormais, les activités commerciales, notamment les produits financiers et postaux, de cet établissement, reprennent et ne seront que bénéfiques pour les 6 000 habitants de la Commune rurale de Ranohira. A noter que cette zone dispose de ressources agricoles concentrées sur le riz, le manioc et l’arachide. En outre, Ranohira est connue comme étant le point de départ de la découverte du Parc national de l’Isalo, pour un tourisme durable, écologique et contribue énormément au développement de l’économie locale. Lors de la cérémonie de relance organisée sous tutelle du ministre (MPTDN), Neypatraiky André Rakotomamonjy, et assisté par plusieurs ministres dont ceux en charge des Forces Armées, de la Sécurité Publique, de l’Economie et du Plan, ainsi que du Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie, un protocole d’accord a été signé, pour une collaboration des Postes avecc la Police Nationale. En effet, un Poste avancé a été installé dans l’enceinte du bureau des Postes. Par la même occasion, l’estampillage des timbres des 22 Régions y a été effectué conformément à la tradition postale.

Opérationnel. D’après les explications, le bureau de la « Paositra Malagasy » de Ranohira offre désormais tous les services, prestations et produits de la Poste tels que l’épargne postale ; le « Takalo » qui pour le change de devises ; la « Paositra Rapida » pour les envois rapides de colis ; le CyberPost ; l’Emv pour le transfert d’argent ; le Transpost pour la location de voitures ; et bien d’autres. Selon le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, l’extension du réseau de la « Paositra Malagasy » s’inscrit dans le cadre de la vision du président de la République « Croissance partagée ». Depuis 2014, la Paositra a procédé à la réouverture et/ou la rénovation de 210 bureaux à travers le pays. Elle a également créé de nouveaux bureaux équipés et adaptés aux exigences de l’évolution technologique, si l’on ne cite que ceux à Sabotsy Namehana, Mahajanga, et récemment Ranohira. Disposant aujourd’hui de 230 bureaux opérationnels, la « Paositra Malagasy » confirme son rôle de vecteur au développement. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui a permis au pays de devenir membre du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des Postes.

Antsa R.