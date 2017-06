Contrôle des Finances Publiques : L’IGE veut briser le système de confidentialité

L’Inspection Générale de l’Etat (IGE) manque d’effectif pour assurer sa mission de contrôle des Finances Publiques. Toutefois, cet organe de contrôle veut être crédible et transparente envers la population en brisant le système de confidentialité sur le bilan de leurs investigations de contrôle. D’autant plus, « nous voulons aller plus loin en faisant un suivi au niveau du tribunal pour qu’il y ait plus de résultats tangibles en matière d’amélioration du taux de recouvrement des avoirs illicites », a expliqué Edmond Randrianandrasana, le directeur général de l’IGE.

Culture de contrôle. A cet effet, « une réforme de la loi régissant le fonctionnement, l’organisation et la mission de notre organe de contrôle des Finances Publiques s’impose. Un projet de loi a été déjà soumis à la primature. Notre objectif étant de s’aligner au moins avec le standard du contexte africain », a-t-il rajouté. Entre-temps, l’IGE veut sensibiliser tous les citoyens à avoir une culture de contrôle interne du secteur public tout en luttant contre la corruption. « Notre défi est également d’être évalué par un autre organe de contrôle à l’instar de l’Inspection Générale du Canada qui est évaluée par celle des Européens », a-t-il enchaîné.

Recrutement. Par ailleurs, l’IGE envisage cette année de recruter 40 agents par voie de concours. « En 2015, il y avait eu 30 postes à pouvoir, mais zéro admis à l’issue d’un concours. On a dû ainsi refaire cet examen officiel l’an dernier pour avoir 15 admis. Seuls les meilleurs sont retenus. Nous militons par tous les moyens pour qu’il n’y ait pas de corruption à chaque recrutement au sein de l’IGE », a conclu Edmond Randrianandrasana, le directeur général, et ce, avec un ton très ferme.

Navalona R.