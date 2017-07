SEMPIDOU, SMM ET SECES : Les syndicats dénoncent les intimidations de l’Etat

Le régime menace de suspendre les salaires des agents des Douanes issus des Cadres A et B s’ils ne reprennent pas leurs fonctions, via une note circulaire.

Les autres groupements syndicaux comme le SMM (Syndicat des Magistrats de Madagascar) et le SECES (Syndicat des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l’Enseignement Supérieur) sont venus rempiler les rangs du SEMPIDOU (Syndicat des Employés de la Douane). Il y a également le syndicat des employés d’Air Madagascar. En effet, ces syndicalistes dénoncent les intimidations de l’Etat à l’encontre des grévistes. « Nous avons reçu une note circulaire de l’Etat menaçant les agents des Douanes issus des Cadres A et B de reprendre leurs fonctions sinon ils ne seront plus rémunérés », a soulevé Herizo Andrianavalona, le président du SEMPIDOU lors d’une conférence de presse qui s’est tenue samedi dernier à l’hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

partenaires. « Nous avons bien le droit d’entamer une grève pour faire des revendications syndicales. Mais nous constatons que les employés et les dirigeants des syndicats ne sont plus protégés par la loi. Raison pour laquelle, nous interpellons l’Etat à arrêter toutes les manœuvres d’intimidations. Rendez à César ce qui est à César et appliquez la loi en vigueur ! », a-t-il haussé le ton. En outre, ces groupements syndicaux ont fait savoir que les fonctionnaires et les employés des entreprises privées sont les premiers partenaires de l’Etat et non pas des ennemis en matière de développement des affaires administratives ainsi que du secteur productif et économique. Les droits des syndicats sont également garantis par la Constitution, les différentes lois et conventions internationales que Madagascar a ratifiées ainsi que le statut des fonctionnaires, d’après toujours leurs explications. « Nous faisons ainsi appel à l’Etat à revenir sur sa décision irréfléchie empêchant tout mouvement des syndicats pour revendiquer leurs droits », a insisté Ravelonirina Grégoire, le président du SECES.

Dialogue. En revenant sur le cas du SEMPIDOU, rappelons que les syndicalistes ont suspendu leur grève depuis vendredi dernier. Une rencontre avec le ministère des Finances et du Budget est prévue ce jour. « Nous réclamons pour le moment le quart des primes impayées en 2013. Et si aucune résolution n’est prise, nous allons reprendre notre grève à partir du mercredi », a évoqué le président du Syndicat des Employés des Douanes. En tout, ces groupements syndicaux sont unanimes que le dialogue entre les parties prenantes est le seul moyen de trouver ensemble un compromis. Par ailleurs, des partages d’expériences en matière de revendication syndicale suivant les normes et conformément à la loi en vigueur ainsi que la mobilisation de tous les employés concernés, ont eu lieu dans le cadre de cette réunion entre des groupements syndicaux samedi dernier.

Navalona R.