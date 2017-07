Air France : 28 agents récompensés pour leurs réalisations

Avant le départ de Frédéric Burban, ancien directeur d’Air France pour Madagascar, Comores et Seychelles, les employés méritants ont reçu des distinctions honorifiques, pour récompenser leurs années de services au sein de la compagnie aérienne.

La performance d’Air France à Madagascar est satisfaisante durant ces cinq dernières années, selon Christian Oberle, directeur régional de la compagnie pour l’Océan Indien. En effet, cette période correspond au mandat de Frédéric Burban, à la tête d’Air France pour Madagascar, Comores et Seychelles, depuis septembre 2012. D’après ce dernier qui a annoncé un discours en malgache, lors d’une cérémonie organisée la semaine dernière à l’hôtel Ibis Ankorondrano le 28 juin 2017, en présence des employés, ces résultats découlent des efforts fournis par toute l’équipe de la compagnie. « C’est la raison de cette décoration honorifique des agents d’Air France de la délégation d’Antananarivo, qui récompense des années de loyauté, de compétences, de services, de professionnalisme et d’efficacité. Dans ce cadre, nous nous sommes toujours basés sur la satisfaction des clients », a-t-il annoncé.

Historique. Parmi les employés récompensés, quatre ont été décorés chevalier de l’Ordre de mérite, pour avoir réalisé plus de 20 ans de service au sein de la compagnie; huit agents ont reçu des médailles du travail Argent et Bronze, pour avoir atteint 15 ans de service ; et enfin 16 agents ont obtenu des médailles du travail Bronze pour avoir fait 10 ans de service. Ces décorations ont été décernées par le Chancelier de la République de Madagascar, Lala Rabarioelina. Outre les agents de la compagnie aérienne qui ont été décorés, d’autres membres de la grande famille d’Air France ont également été présents lors de la cérémonie, notamment le nouveau directeur d’Air France pour Madagascar, Comores et Seychelles ; le directeur administratif et financier, Ressources humaines d’Air France Antananarivo, Sandra Nelly Andrianjafitrimo, et bien d’autres. Par ailleurs, d’autres convives ont. ; les représentants du Secrétariat général de la Réforme de l’Administration et Lois Sociales. Pour les récipiendaires des médailles, cet événement constitue une page de plus pour l’histoire de la compagnie française à Madagascar.

Antsa R.