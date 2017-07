Douanes : 218 nouvelles recrues bientôt opérationnelles

218 nouvelles recrues viennent grossir le rang des douaniers, ramenant le nombre des employés des douanes à 1 300 environ. Une prise de contact avec les nouvelles recrues du dernier concours en douanes, (agents d’encadrement, agents de constatation et contrôleurs des douanes) s’est tenue hier au Centre de formation à Tsaralalàna. Pour la Direction Générale des Douanes, ce renforcement des effectifs était nécessaire, par rapport au volume de travail et aux impératifs de performance à atteindre. Durant la cérémonie, le DG des douanes, Eric Narivony Rabenja a mis l’accent sur le fait que ces nouvelles recrues allaient être les pionniers d’un changement de comportement des douanes, surtout vis-à-vis de la corruption. Ils seront aussi les promoteurs des réformes mises en place jusqu’en 2018. A noter que ces nouvelles recrues suivront un programme de formation de trois mois pour les agents et six mois pour les contrôleurs.

Antsa R.