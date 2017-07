500 tracteurs disparus en 2008 : Rebond de l’affaire suite à un nouveau litige

25 millions USD, soit près de 80 milliards d’Ariary ! C’est le montant de l’emprunt contracté par l’Etat Malagasy en 2008, auprès d’Exim Bank pour la construction de quatre usines de production de fertilisants agricoles et pour la fourniture d’équipements agricoles. Dans ce cadre, 500 tracteurs ont été acheminés dans la Grande-île, pour le développement des activités agricoles. Pour la commercialisation de ces véhicules, les dirigeants de l’époque avaient signé des conventions avec deux opérateurs. Ceux-ci étaient en charge de la commercialisation des tracteurs auprès des agriculteurs, et de reverser par la suite un montant convenu à l’Etat, en contrepartie de l’acquisition des véhicules. Cependant, aucune somme n’a été versée jusqu’à aujourd’hui. Questionné sur le sujet, le ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, Rivo Rakotovao, a indiqué que certains tracteurs ont été vendus, à l’époque, mais les montants des transactions n’ont pas été encaissés, en raison d’une convention assez floue. D’après notre source, bon nombre de ces tracteurs sont toujours en vente jusqu’à aujourd’hui, sans que l’Etat ne reçoive ce qui lui est dû. Cette même source a indiqué qu’un des deux opérateurs censés commercialiser les 500 tracteurs est actuellement mêlé dans une autre affaire de véhicule à litige. Un lien existe-t-il entre ces deux affaires ? Dans tous les cas, ce nouveau litige a fait rebondir l’affaire de 2008. Nous en reparlerons avec plus de précisions.

Antsa R.