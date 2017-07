BCM : Mise en place d’un Système Intégré d’Information

La Banque Centrale de Madagascar (BCM) veut promouvoir un environnement favorable à l’inclusion financière afin d’atteindre une croissance forte au profit du développement. Pour ce faire, cette institution mettra en place un Système Intégré d’Information (SII) lui permettant de collecter, de centraliser, de traiter et d’exploiter des données de personnes physiques et morales en vue de produire des informations nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Le projet de loi régissant ce SII vient d’être adopté en Conseil de Gouvernement qui s’est tenu hier au Palais de Mahazoarivo étant donné que ces données ont un caractère sensible. Ce cadre légal doit également prescrire des mesures de sécurisation de ces données tout en garantissant leur qualité, a-t-on conclu.

Recueillis par Navalona R.