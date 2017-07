Turkish Cargo : Un vol hebdomadaire à partir de dimanche

Turkish Airlines intensifie ses activités à Madagascar. Outre ses trois vols passagers par semaine, la compagnie vient de lancer son vol cargo régulier au départ d’Antananarivo. Une nouvelle option qui se présente comme solution aux exportations.

Le premier vol cargo de Turkish Airlines prendra le premier départ d’Antananarivo vers Istanbul, le dimanche 9 juillet prochain. Une soirée de lancement s’est tenue mardi dernier au Colbert Antaninarenina, en présence des grands transitaires, des partenaires, collaborateurs et clients de la compagnie, qui ont enfin pu rencontrer le Senior vice-président de Turkish Cargo, Kazanci Seref et le directeur régional de Turkish Cargo en Afrique , Gurkan Mehmet. D’après l’annonce, il s’agit d’un Airbus 330-200 d’une capacité de 65 tonnes avec 280m3. D’après M&C Aviation, représentant exclusif de Turkish Cargo à Madagascar, cette nouvelle offre a pour objectif de répondre aux attentes des opérateurs économiques soucieux de la qualité des services. « Depuis la présence de Turkish Airlines à Madagascar en décembre 2015, nous avons remarqué un manque de capacité de transport de marchandises au départ d’Antananarivo. En conséquence, nous lançons ce vol cargo hebdomadaire. Les vols de Turkish Airlines desservent l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, etc. bref, la destination finale peut être partout dans le monde », a indiqué Raafivo Rasolomanana, CEO de M&C Aviation à Madagascar. En effet, Turkish Cargo opère sur un réseau mondial comportant plus de 250 destinations, avec au moins 7 700 vols par semaine. En Afrique, elle est désormais présente dans plus de 47 pays.

Intensifiées. Turkish Airlines dispose aujourd’hui d’une fréquence de trois vols par semaine reliant Antananarivo et Istanbul. Cette fréquence passera d’ici à quelques semaines à cinq vols hebdomadaires, d’après ses promoteurs. Malgré cette intensification, la demande de transport de marchandises n’est toujours pas satisfaite, d’après les explications. « Les vols pax ont une capacité restreinte en termes de transport de marchandises et ils priorisent les passagers. Cette contrainte ne se pose plus pour les vols cargo avec la capacité de 65 tonnes, soit six fois plus qu’un vol pax. Nous avons basé notre étude sur les exportations, mais il s’avère que les importations sont également prometteuses », a affirmé Francky Do-Van-Khac, directeur commercial au sein de M&C Aviation. En effet, cette forte demande des exportateurs concerne surtout le girofle, la vanille, les crabes, les huiles essentielles, etc. Pour Turkish Cargo, les vols cargo transportent aussi bien les colis classés General cargo que ceux ayant des spécificités particulières de la catégorie des Special cargo. On peut citer entre autres les animaux vivants, les médicaments, les fruits et légumes, les marchandises dangereuses, les dépouilles mortelles, les marchandises de valeur, etc. « Grâce à ses vols sûrs et fiables, sa qualité de services parfaitement en accord avec sa compétitivité, Turkish Cargo compte devenir le choix évident de toute personne ayant recours aux services des professionnels du cargo et logistique aérien à Madagascar », ont noté les représentants de M&C Aviation.

Antsa R.