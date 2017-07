Banque Centrale : Sortie des nouveaux billets de 20 000, 10 000, 5 000 et 2 000 ariary le 17 juillet

A la fin de ce mois de juillet, un salarié qui touche 200.000 ariary rentrera chez lui seulement avec dix billets de banque. Une maigre liasse. Ce sera l’un des premiers impacts visibles de ce changement de billets décidés par la Banque Centrale, puisque le salaire de 200 000 ariary se réduira dorénavant à dix billets de 20 000 ariary. En effet, la Banque Centrale a annoncé hier, lors d’une conférence de presse que « la première émission aura lieu le 17 juillet 2017 pour les coupures de 20 000, 10 000, 5 000 et 2 000 ariary ». Les autres nouveaux billets de 1 000, 500, 200 et 100 ariary seront pour leur part mis en circulation le 18 septembre 2017.

En tout cas, pour le Gouverneur de la Banque Centrale, « l’émission de cette nouvelle gamme est un défi national pour l’économie malgache ». Selon toujours la Banky Foiben’i Madagasikara, « le renouvellement des billets actuels qui ont été mis en circulation pendant plus d’une dizaine d’années, est en ligne avec la pratique internationale ». La BFM se déclare également vouloir « devancer le développement de la contrefaçon en dotant les nouveaux billets de meilleurs éléments de sécurité les plus récents et les plus fiables permettant de vérifier aisément leur authenticité ». Des billets modernes en somme. Mais qui ne changera pas beaucoup de chose dans la vie quotidienne de la grande majorité des Malgaches qui se trouvent encore en dessous du seuil de pauvreté. Et ce ne sont pas les coupures de 20 000 ariary qui les enrichiront. Au contraire.

R.Edmond