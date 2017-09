Douane de Vohémar : Des recettes en nette progression

Le bureau des douanes de Vohémar a accompli d’énormes progrès depuis ces derniers temps. Si, à ses débuts, il ne traitait que des activités de cabotage, il figure aujourd’hui parmi les bureaux des douanes les plus pourvoyeuses de recettes.

Depuis que le nouveau Receveur des douanes de la place, le Dr Lainkana Zafivanona Ernest, a pris les rennes de ce bureau en 2014, il a élaboré une nouvelle stratégie et la collecte des recettes a connu une ascension progressive. Si, au début, celles-ci se chiffraient à un peu plus de deux milliards ariary en 2013, elles ont atteint les 10 milliards en 2016, pour passer à 10 milliards rien que pour le premier semestre de cette année. Ayant été un simple port de cabotage, le port de Vohémar est en train de gagner en importance, grâce à ses dernières performances en date, et en comparaison des ports moyens car, en terme de recouvrement de recettes, il a déjà dépassé les bureaux des douanes de Nosy-Be et de Tolagnaro et talonne de près le bureau des douanes de Toliara. L’accroissement des besoins étant, le gouvernement devrait sérieusement réfléchir à la meilleure manière d’étendre le port de Vohémar.

Un port qui se distingue. « Une des raisons qui a contribué à l’accroissement des recettes du bureau des douanes de Vohémar a été l’incitation des opérateurs locaux à importer des marchandises directement, si, auparavant, ils se ravitaillaient à Antananarivo et à Toamasina. De plus, ce résultat positif, qui concerne toute l’île, a été obtenu grâce aux réformes initiées par les dirigeants de la douane. Notre rôle n’est pas cantonné aux seules opérations de dédouanement, il consiste également à développer le tissu économique local pour que cela impacte sur le développement des régions et de la nation toute entière », a déclaré le Receveur des douanes de Vohémar, en économiste averti, au cours de la conférence qu’il a livrée à la presse hier en son bureau.

80% de la vanille exportée. Grâce à la récolte de la vanille qui se négocie à prix fort, le pouvoir d’achat de la population de la SAVA a augmenté, à un tel point que l’offre n’arrive plus à suivre la demande quotidienne (PPN, ciment, tôles, denrées alimentaires, boissons, habillement, automobiles…). L’unique compagnie de cabotage international ne parvient pas à satisfaire ces différentes exigences, et ce monopole naturel engendre inévitablement une élévation des coûts du fret. Par conséquent, ce port devrait s’ouvrir à d’autres compagnies pour pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants, selon toujours les explications fournies. A souligner que 80% de la vanille exportée de Madagascar provient de la région SAVA. L’année 2014, 1 500 t de vanille ont été exportées de Vohémar. Une solution pour fluidifier l’écoulement de ce produit serait la réhabilitation du tronçon de route de 165 km reliant Ambilobe à Vohémar, sachant qu’il faut 10 heures de temps pour effectuer le transport. Le commerce dans cette région ne s’en porterait que mieux.

Le poumon de la région SAVA. « Le port de Iharana (Vohémar) construit dans les années 60 et initialement 50 m a été rallongé de 41m en 1986 pour donner une longueur totale actuelle de 91m. Cette infrastructure portuaire est le poumon économique qui fait vivre la région SAVA. Il serait urgent de procéder à son extension, puisque les infrastructures actuelles ne permettent plus de satisfaire aux besoins grandissantes de la région. L’installation de balisage, qui est du ressort de l’APMF, est également impératif » a déclaré Befourouack Henri, un responsable technique de la SGPI (Société de Gestion du Port d’Iharana), en regrettant que durant 13 ans, cela n’a jamais pu se concrétiser.

Eric Manitrisa