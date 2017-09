Massif d’Andringitra : Une grande première pour la championne du monde américaine d’escalade

Elle est la première femme à avoir réussi à gravir l’indomptable Massif de Tsaranoro dans le parc national d’Andringitra à Fianarantsoa. Il s’agit de Sacha DiGiulian, la championne du monde en escalade, d’origine américaine. C’est une grande première. Elle a pu escalader tout récemment près de 700 mètres de hauteur, et ce, en ascension libre, en compagnie de son ami grimpeur espagnol Edu Marin. Il leur a fallu trois jours et trois nuits pour gravir cette immense paroi qui est classée 8C pour les professionnels d’escalade. Le Massif de Tsaranoro est une des voies les plus redoutables et les plus difficiles au monde. Cette vallée est une destination de choix pour les grimpeurs depuis la fin des années 90. Et les habitants d’Andohanaka, un village le plus proche du site Mora Mora, ont l’habitude d’accueillir les grimpeurs du monde entier venus défier ce mur de pierre, a-t-on appris. Notons que l’escaladeur tchèque Adam Ondra a réussi la première montée dix ans après l’ouverture de la voie. Par contre Sacha DiGiulian est la première femme à le gravir en style libre. Une autre activité servant à promouvoir la destination Madagascar sur le plan international.

Navalona R.