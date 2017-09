3e Congrès ATRN : Pour l’amélioration des recettes fiscales par les nouvelles technologies

80 pays participent au troisième Congrès de l’ATRN (African Tax Research Network), qui se tient au Paon d’Or Ivato, du 4 au 6 semptembre. Cette rencontre permet le partage des fruits de recherches réalisées aux quatre coins du monde, sur la fiscalité.

« Tout comme le secteur privé, les administrations fiscales devraient également s’approprier des nouvelles technologies ». C’est ce qu’affirment les quelques 150 experts, chercheurs universitaires, professionnels des Administrations fiscales et représentants de ministères des Finances, qui se réunissent actuellement à Antananarivo pour le troisième Congrès de l’ATRN, organisé par l’association panafricaine ATAF (Forum sur l’Adminsitration Fiscale Africaine). Il s’agit d’un congrès annuel qui consiste, pour les participants, à partager les fruits de recherches pour l’amélioration de la collecte de recettes fiscales, dans les pays d’Afrique. En effet, l’optimisation de la collecte des impôts et taxes, reste un véritable casse-tête, si l’on ne cite que le cas de Madagascar, où l’économie est fortement dominée par le secteur informel. « Théoriquement, notre système fiscal peut se mesurer à ceux des pays développés, mais dans la pratique, nous faisons face à de nombreuses difficultés », a noté le DG des Impôts, Iouri Garisse Razafindrakoto, lors de l’ouverture du Congrès, hier au Paon d’Or.

Moyens. Si les recettes fiscales à Madagascar sont faibles, c’est en partie à cause du sous-développement économique. De plus, les fraudes et les évasions fiscales restent à résoudre, a fait remarquer le Dr Bruno Razananirina, PCA de l’INSCAE (Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprises), membre du Comité scientifique du 3e Congrès de l’ATRN. « On peut prendre l’exemple des ventes en ligne qui échappent encore au système fiscal. C’est l’une des raisons qui poussent l’INSCAE à investir dans les recherches et la fertilisation croisée des compétences, pour une continuité entre la théorie et la pratique », a-t-il indiqué. Pour sa part, le Secrétaire Général du ministère des Finances et du Budget, Falihery Rajaobelina a soulevé l’importance des échanges pour solutionner les problèmes persistants, afin d’améliorer les recettes de l’Etat pour financer les investissements à long terme et améliorer les services publics. Certes, une politique pour l’amélioration des recettes fiscales est déjà mise en œuvre, pour accroître le taux de pression fiscale de 0,5 point, tous les ans. Pour l’élargissement de l’assiette fiscale, l’Administration a cité l’intégration des nouvelles technologies comme les déclarations en ligne, les paiements à distance, etc. Cependant, l’accès à ces technologies reste encore difficile et coûteux. Pour Madagascar, des solutions à cette contrainte pourraient découler des différentes présentations de résultats de recherches, durant le Congrès de l’ATNR. C’est d’ailleurs l’objectif de cette rencontre annuelle, d’après le Dr Nara Monkam, directeur des Recherches auprès de l’ATAF et présidente de l’ATNR. A noter que plusieurs sujets seront abordés durant les trois jours du Congrès qui a pour thème : « Un système fiscal moderne et efficace pour améliorer la mobilisation des ressources domestiques en Afrique : Le rôle des technologies de l’information et l’échange d’informations fiscales ».

Antsa R.