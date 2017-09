Mission au Canada : Plus de 25 opérateurs économiques malgaches participants

Une délégation malgache effectuera une mission économique et commerciale au Canada, du 21 au 28 octobre prochain. Des accords seront attendus de cette quête au marché canadien, qui représente presque 463 milliards USD.

Une grande première ! Le monde économique canadien s’ouvre désormais aux entreprises de Madagascar, après la grande percée avec les représentants diplomatiques du Canada, lors du XVIe Sommet de la Francophonie. Une première mission économique et commerciale est organisée par la Chambre de Commerce et de Coopération Canada-Madagascar (CANCHAM), conjointement avec l’EDBM (Economic Development Board of Madagascar), et l’Ambassade de Madagascar au Canada. Selon les derniers chiffres de 2016, les exportations de Madagascar vers le Canada ont représenté 79 millions de dollars canadiens, soit environ 63 millions USD et les importations depuis le Canada ont représenté environ 12 millions de dollars canadiens, soit 9,57 millions USD. En effet, cette mission représente de grandes opportunités, selon ses organisateurs. « Lorsque l’on compare les marchés canadiens et américains, nous constatons rapidement que per capita, les Canadiens consomment 172% plus de produits importés que les Américains, ce qui fait du Canada un marché propice aux produits et services d’importation », ont-ils noté. A souligner que les produits malgaches ne représentent encore qu’une très faible proportion des importations canadiennes alors que le Label Madagascar possède déjà une réputation de qualité et d’unicité sur ce marché.

Des marchés à saisir. Pour la CANCHAM, la mission vise à aider les entreprises à Madagascar à trouver des partenaires commerciaux, des importateurs et distributeurs, des associés et investisseurs pour leurs projets à Madagascar, autant pour les produits que les services d’externalisation francophone. D’autant plus que Madagascar bénéficie d’une politique d’accès au Marché canadien – similaire à l’AGOA – qui permet une entrée en franchise et hors quota sur le marché canadien. En effet, les huit jours de mission permettront aux participants de découvrir et de pouvoir profiter de ces avantages sur le marché canadien. Selon le programme indiqué par les organisateurs, le voyage comprendra des rencontres B2B à Montréal, au Québec, ensuite à Ottawa. La Mission malgache visitera également un grand Salon du tourisme et voyage, qui comprendra 400 exposants, 293 conférences gratuites, 50 agences de voyage et 50 autres compagnies, etc. Comme à l’accoutumée, des visites d’entreprises et d’universités sont également prévues. Bref, pour les participants, ce sera une mission de découvertes d’opportunités d’affaires.

