Projet Numérique pour tous : De nouveaux véhicules pour les Directions interrégionales

Toutes les regions de la Grande Ile devraient bénéficier du Projet presidentiel « Numérique pour tous », selon le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN). Ce projet comprend la mise en place d’infrastructures numériques et la réalisation de diverses activités visant à favoriser l’accès aux nouvelles technologies, jusque dans les zones isolées. Pour ce faire, le MPTDN met en avant la décentralisation de pouvoir et la nécessité de la forte implication des directions interrégionales pour la réalisation, l’évaluation ainsi que le suivi des projets et des activités du ministère. Dans cette optique, de nouvelles voitures ont été attribuées à ces directions. « Une partie de ces véhicules a déjà été livrée cette semaine, le reste devrait arriver d’ici quelques temps », indique le directeur de Cabinet auprès du MPTDN, Landry Ramarojohn. A lui d’ajouter que la mise à disposition de ces véhicules s’inscrit dans le cadre de la décentralisation du pouvoir, et la mise en avant des directions interrégionales pour la pérennisation des projets du ministère. En outre, elle permet également d’optimiser les moyens de travail pour un meilleur résultat, tant en quantité que qualité. Notons que le MPTDN adopte actuellement une politique de rénovation. Le renouvellement du parc automobile figure parmi les actions prévues, dans ce cadre.

Antsa R.