Union Européenne : 33 milliards d’Ariary pour appuyer la société civile

Le Mécanisme d’appui à la société civile à Madagascar (Programme Dinika) bénéficie d’un nouvel appui de l’Union Européenne. Un accord de don a été signé hier pour un montant de 9,5 millions d’Euros, soit environ 33 milliards d’Ariary.

Consolidation de l’Etat de droit, de la culture de la redevabilité, du développement durable et de l’égalité des sexes. Ce sont les grands objectifs du nouveau Programme Dinika II, en renforçant les capacités des organisations de la société civile (OSC) malgache. D’après ses promoteurs, ce renforcement devra s’opérer dans l’optique institutionnelle et opérationnelle, tout en améliorant les actions et les interventions des OSC, en tant qu’acteurs de gouvernance. Hier, une convention de financement a été signé à Antaninarenina par le ministre des Finances et du Budget, non moins ordonnateur national du 11e FED (Fonds Européen de Développement), Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona et l’ambassadeur de l’Union Européenne à Madagascar, Antonio Sanchez-Benedito. Ce don pour la mise en œuvre du Programme Dinika II, représente une subvention de 9,5 millions d’Euros, dont la contribution du 11e FED s’élève à 8 millions d’Euros, soit 27,84 milliards d’Ariary et fait l’objet d’un financement conjoint de 1,5 million d’Euros, soit 5,22 milliards d’Ariary, de la part de la coopération Allemande (GIZ).

Transparence. Selon le ministre Vonintsalama Andriambololona, les actions de la société civile permet d’élargir les opportunités des citoyens à participer aux décisions politiques ; de rendre les institutions démocratiques plus responsables et réactives à l’égard des citoyens ; et de mettre en place une gouvernance démocratique, tout en favorisant la lutte contre la corruption, le respect des droits de l’Homme, l’autonomisation des femmes, ainsi que l’égalité des chances. A noter que Dinika II découle du Programme Indicatif National (PIN), appuyé par l’Union Européenne à travers le 11e FED. D’après l’ambassadeur Antonio Sahchez-Benedito, cet accompagnement comporte, en particulier une participation plus importante et plus active de la société civile malgache au processus de développement du pays. La mise en œuvre de cet appui se fait notamment à travers la poursuite du Fonds Commun multi-bailleurs d’appui à la société civile à Madagascar, lancé en fin 2016 avec l’adhésion de quatre bailleurs dont l’Union Européenne, l’Allemagne, la France et la Principauté de Monaco et dont la phase pilote a été réalisée dans le cadre du programme Dinika I, appuyé par le 10e FED. En ce qui concerne Dinika II, la gestion du Fonds Commun est confiée à la GIZ avec l’ambition d’évoluer graduellement vers un mécanisme autonome national.

