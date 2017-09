Rencontres Africa 2017 : 1300 participants attendus du 2 au 6 octobre

Côte d’Ivoire, Kenya, et Tunisie ! Ce sont les trois pays qui accueilleront les Rencontres Africa qui se tiendront du 2 au 6 octobre 2017. Fort du succès des Rencontres Africa 2016 à Paris, cette prochaine édition se tiendra sur le continent africain, dans l’esprit de la réciprocité qui animait les participants de la première édition. D’après les organisateurs, cette manifestation économique se tiendra désormais en alternance entre la France et l’Afrique. Pour l’édition 2017, les Rencontres se tiendront à Abidjan les 2 et 3 octobre, avec plus de 1000 décideurs attendus. En effet, 250 entreprises françaises, 250 entreprises ivoiriennes et 200 entreprises issues de 27 pays d’Afrique seront attendus à cet événement. Plus de 2000 matchings seront organisés entre les participants, d’après les promoteurs des Rencontres. Ensuite, les Rencontres Africa se poursuivront à Nairobi avec la participation de 150 entreprises françaises, 200 entreprises kenyanes et 200 entreprises issues de 27 pays. Enfin, la manifestation se terminera à Tunis avec la participation de 150 entreprises françaises, 250 entreprises tunisiennes et 150 entreprises africaines. D’après les organisateurs, 70% des participants aux Rencontres Africa 2016 sont prêts à recommander et à participer à cette édition 2017, ce qui témoigne de l’efficacité de l’événement pour bénéficier d’opportunités d’affaires, au niveau international. Pour Madagascar, cinq entreprises ont déjà exprimé leur volonté de participer à cet événement qui met en avant 7 pôles d’activités, dont l’agriculture et l’IAA, la ville durable, le numérique, la formation, l’énergie, les financements, la jeunesse et l’entreprenariat. Selon Tiana Muriel Raveloson, chef de délégation à Madagascar des organisateurs des Rencontres Africa, cette manifestation permet aux participants de bénéficier d’un réseautage international et de trouver des opportunités d’affaires et de nouveaux partenariats.

Antsa R.