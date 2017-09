COMESA : Les exportations malgaches en hausse de 33%

Le développement de Madagascar passe aussi par la diversification des partenaires économiques. Le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine en est conscient et engage des actions pour y parvenir.

« Il faut produire avant de pouvoir commercialiser ». La déclaration est du ministre du Commerce et de la Communication, Chabani Nourdine, lors de l’ouverture, hier au Carlton, d’un atelier régional du COMESA sur le commerce et la douane.

Relance. Une manière, pour l’ancien ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé de dire que la production industrielle est aussi l’élément clé du développement économique et que l’exportation des produits manufacturés est essentielle pour que le pays puisse retrouver sa relance. Et c’est pour cette raison, d’ailleurs que des efforts ont été entrepris pour augmenter les exportations. « Ces dernières années, on a enregistré une augmentation de 33% des exportations de Madagascar vers les pays membres du COMESA » selon toujours le ministre Chabani Nourdine qui a profité de cet atelier du COMESA pour rappeler que le pays doit tirer avantage de la mise en place de la zone de libre échange.

Consommation. Bref, sur le plan du commerce, Chabani Nourdine mise sur la capacité du pays à exporter massivement vers les pays du COMESA. « Nous espérons obtenir des résultats positifs au cours de cet atelier afin que la coopération entre les pays du COMESA puisse avoir des impacts positifs sur leur économie respective » selon toujours le ministre. Et comme la consommation est aussi l’élément important de son département, Chabani Nourdine n’a pas pu s’empêcher d’y toucher mot, hier. « Nous avons mené des actions en province en vue de stabiliser les prix des PPN et d’autres missions sont prévues dans la Capitale ». A noter que dans les actions de lutte contre la hausse des prix, le ministère privilégie le dialogue avec les parties prenantes.

R.Edmond.