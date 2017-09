Aéroport d’Ivato : Mise en service du nouveau terminal maintenue en 2020

Les travaux d’extension de l’aéroport d’Ivato avancent à grand pas. C’est ce qu’a montré Ravinala Airports, hier, lors d’une visite de chantier organisée pour la presse. En effet, le terrassement du chantier de la nouvelle aérogare a été achevé au mois d’août et la société en charge de l’exécution des travaux se consacre déjà aux fondations de la nouvelle infrastructure aéroportuaire, conçue pour être en phase avec les standards internationaux et les normes de l’IATA (Association du transport aérien international). D’après Vincent Devauchelle, DG de Ravinala Airports, 83 pieux de 20m sont à construire dans ce cadre et leur mise en place est actuellement à 50%. Par ailleurs, la construction de la nouvelle Station d’épuration d’eau de l’aéroport d’Ivato est aussi en cours. La fin des travaux pour ce volet environnemental est prévue en janvier 2018. Toujours selon le calendrier prévu, les travaux piste et tarmac devraient être terminés en septembre 2018. Avant juin 2020, le terminal aura une capacité d’accueil annuelle de plus de 1,5 millions de passagers et sera équipé de 3 passerelles permettant aux passagers d’embarquer directement à bord des avions, sans passer par le tarmac. Un parc de stationnement d’une capacité de 400 voitures est également prévu dans le projet.

Antsa R.