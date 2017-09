Foire Internationale de l’Agriculture : Une caravane agricole pour étudier la fertilité des 100 000 ha

Une carte de fertilité des sols sera réalisée d’ici la fin de l’année dans la zone pilote couvrant neuf districts des régions de Vakinankaratra et d’Alaotra Mangoro.

Une grande première à Madagascar. Une caravane agricole composée notamment d’une unité mobile aménagée en laboratoire d’analyse de sols et de kits de prélèvements d’échantillons de sols équipés de deux voitures pick-up, six motocyclettes et six GPS, a été lancée dans le cadre de la Foire Internationale de l’Agriculture-Agrobusiness et Agroalimentaire qui se tient depuis hier au Parc des Expo Forello à Tanjombato. « C’est le fruit d’une coopération entre Madagascar et Maroc par le biais du ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage (MPAE) et la fondation OCP. L’objectif consiste à élaborer une carte de fertilité d’une zone pilote de 100 000ha couvrant neuf districts dans les régions de Vakinankaratra et d’Alaotra Mangoro dans un premier temps et incluant la Zone d’Investissement Agricole », a annoncé le ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage lors de l’ouverture de cette foire hier.

Outil d’aide à la décision. Cette carte de fertilité de la zone pilote sera réalisée d’ici la fin de l’année. Et à part les prélèvements et les analyses des 8 798 échantillons de sols, cette caravane agricole se chargera également de sensibiliser au moins 200 agriculteurs par étape sur les bonnes pratiques agricoles et la fertilisation raisonnée dans ces régions ciblées. Les cultures prioritaires seront le riz, le maïs, le haricot, et la pomme de terre. Cette carte de fertilité de sols servira ainsi d’outil d’aide à la décision pour bâtir une stratégie de développement agricole à Madagascar. Dans la foulée, le ministre de tutelle a fait savoir que tous les acteurs de développement du monde rural se sont réunis dans le cadre de cette Foire Internationale de l’Agriculture. On peut citer entre autres, des coopératives de paysans, des fournisseurs d’intrants et d’équipement agricoles, des transformateurs de fruits et légumes, des exportateurs, des institutions financières. A titre d’illustration, Agrivet fournit des matériels d’irrigation avec un système de crédit leasing tandis que le FOFIFA a présenté une nouvelle variété de riz parfumé destiné à l’exportation.

Insécurité alimentaire. Par ailleurs, le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina a soulevé qu’il faut développer le monde rural afin de lutter contre l’insécurité alimentaire. L’Etat soutient les paysans tout en assurant la sécurisation de leurs terrains d’exploitation par le biais de la mise en œuvre du nouveau projet CASEF ainsi qu’à la réhabilitation et à la construction des infrastructures d’irrigation. Les opérateurs sont également sollicités à investir dans le secteur de transformation des fruits et légumes pour réduire les pertes de la production. Notons que cette Foire Internationale de l’Agriculture co-organisée par le ministère de tutelle et l’agence Première Ligne durera jusqu’à dimanche.

Navalona R.