« Tapakila » : Des billets électroniques lancés à Madagascar

Un groupe de jeunes malagasy spécialisés dans le domaine des TIC, résidant à Madagascar et aux Etats-Unis, vient de créer une société dite « Tapakila » pour lancer son produit qui est aussi « Tapakila » dans le pays. « Il s’agit de billets électroniques sous un QR code utilisés pour les événements économique ou sportif ou aussi culturel. On n’a plus besoin de faire la queue et de manipuler de la liquidité afin d’acheter un billet de spectacle ou un ticket d’entrée. En effet, il suffit de se connecter sur le site www.tapakila.mg ou facebook ou messenger pour effectuer des réservations en ligne, et ce, à tout moment et à n’importe quel endroit où il y a du réseau de communication. Le paiement se fera ensuite via le Mobile Banking », a expliqué Manuella Rabemananjara, Responsable des Opérations lors d’une conférence de presse hier à Tsiadana.

Transport. Les avantages de l’utilisation de ces billets électroniques sont multiples. A titre d’illustration, « c’est infalsifiable même si l’on peut l’imprimer. Après l’achat en ligne, les usagers peuvent présenter leurs billets électroniques via un message reçu dans leur téléphone portable. Les organisateurs des événements effectueront un scanner du « tapakila » à l’entrée. Ils peuvent en même temps faire un suivi en temps réel de l’évolution de la vente des billets », a fait savoir Andry Ralaivao, un Développeur. Des artistes et bien d’autres organisateurs d’événements vont utiliser ces billets électroniques à leurs prochains shows. Par ailleurs, ces initiateurs du « Tapakila » prévoient de lancer bientôt ces billets électroniques dans le secteur du transport en commençant par un partenariat avec Cotisse.

Navalona R.