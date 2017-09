Douane : L’ancien DG Gérard Ramihone n’est plus

L’administration douanière est en deuil. L’ancien Directeur des Douanes, Gérard Ramihone est décédé, avant-hier des suites d’une maladie. Pour rappel, Ramihone Gérard Roger Dieudonné était nommé D.G des douanes en 2003. Il est parti à la retraite en 2005, après une carrière de 38 ans au sein de l’administration douanière. C’était en 1967 qu’il a été affecté au bureau des douanes de Manakara. Et ce, avant de devenir Receveur du bureau des douanes à Mananjary et Antsiranana. En 1978, Gérard Ramihone rejoint le bureau central d’Antananarivo, puis Receveur du bureau des douanes de Toamasina en 1983. Il a été par la suite nommé Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Douanes de Toamasina, en septembre 1996, puis Directeur des Enquêtes et de la Surveillance Douanière en 2002. C’était en 2003 qu’il a été nommé Directeur Général des Douanes. Poste qu’il a occupé pendant 2 ans avant qu’il ne parte à la retraite en 2005. En somme, Gérard Ramihone figure parmi les hauts fonctionnaires qui ont servi la nation. Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille de Gérard Ramihone.

R.Edmond.