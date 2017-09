S’M.B.A Madagascar 2017 : Un Salon inédit de la Microfinance, des Banques et des Assurances

L’initiative est inédite. Un salon consacré au milieu de la microfinance, des banques et des assurances et destiné à un large public.

Les 4 et 5 octobre 2017, le Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ouvrira ses portes pour la toute première édition du « S’M.B.A Madagascar ». Un salon qui réunira les acteurs opérant dans le circuit financier, notamment les institutions de microfinance, les établissements de crédit, les banques et les compagnies d’assurances ainsi que les établissements se spécialisant dans les services de « mobile banking », de transfert d’argent et d’épargne. Durant deux jours, ils présenteront leurs produits et services, lesquels s’adressent au grand public. « Il ne s’agira pas d’un lieu d’échanges entre professionnels de la microfinance, banques et assurances, mais véritablement une ouverture vers le grand public. L’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’accès pour tous aux services financiers et de démocratiser encore davantage ce milieu », explique un responsable d’EDITCOM, promoteur de l’événement.

« e-commerce ». Cette première édition du salon sera ainsi beaucoup plus orientée vers les offres de crédit répondant aux attentes d’un public assez large : particuliers, entrepreneurs, fonctionnaires, agriculteurs, commerçants, artisans, transporteurs, et bien d’autres. Dans la mesure où le secteur financier à Madagascar est au diapason des évolutions technologiques, la présentation des nouveautés du secteur sera au rendez-vous, en particulier le « e-commerce », qui sera développé davantage par Ariary.net. A ce propos, cette entreprise lancera, durant le salon, une grande innovation relative au moyen de paiement grand public.

Avec un nombre conséquent d’établissements participants, le salon proposera ainsi aux visiteurs un vaste panorama des choix adaptés à leurs besoins. Son promoteur, fort de son expérience en matière d’organisation de salons, veut, cette fois, apporter un plus dans le milieu de la finance.

Hanitra R.