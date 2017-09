China Exhibition Madagascar : De la danse du dragon parmi les animations

Un passage à la China Exhibition Madagascar qui se poursuit ce jour au CCI Ivato est une occasion de joindre l’utile à l’agréable.

Plateforme avant tout économique, China Exhibition Madagascar est aussi un lieu de détente. Ce sera en tout cas aujourd’hui avec la prestation prévue d’artistes chinois de talent. Venus directement de Chine, ces artistes chinois réaliseront, en marge des expositions les fameuses danses du dragon et du lion. Ce sera en tout cas, l’occasion pour les visiteurs de joindre l’utile à l’agréable. Ce d’autant plus que le spectacle sera une grande première dans la mesure où cette danse traditionnelle chinoise est rarement présentée à Madagascar.

Bonheur et prospérité

La danse du dragon est une forme de danse traditionnelle et de spectacle de la culture chinoise mettant en jeu le dragon oriental, un symbole chinois du bonheur et de la prospérité. Comme la danse du lion, elle est le plus souvent pratiquée lors de fêtes. Elle est exécutée par une équipe de danseurs qui manipulent une longue figurine de dragon flexible à l’aide de perches positionnées à intervalles réguliers le long de son corps. Un spectacle à ne pas rater, en somme. Toujours, en marge des expositions, une grande tombola est également organisée. Et ce avec de gros lots comme un billet d’avion Tanà-Chine.

Conférences thématiques

Pour en revenir aux échanges entre les opérateurs économiques chinois et ceux de Madagascar et des îles de l’Océan Indien, de nombreux contacts ont déjà été réalisés durant les deux premières journées. Par ailleurs, les conférences thématiques tenues durant la manifestation intéressent au plus haut point les participants et visiteurs dans la mesure où elles présentent les potentialités et les modalités pratiques des potentiels investissements et partenariats entre les opérateurs économiques de Madagascar et de la Chine. Bref, l’événement à ne pas rater de ce week-end, aussi bien pour les professionnels que le grand public est à coup sûr la China Exhibition Madagascar qui se déroule au CCI Ivato.

R.Edmond.