Tourisme : Mise en place d’une confédération

Le secteur Tourisme dispose dorénavant d’une confédération. En effet, la Confédération du Tourisme de Madagascar vient d’être créée, à l’issue d’une assemblée générale constitutive qui s’est déroulée le 20 septembre dernier. Il s’agit d’un organisme qui rassemble tous les métiers du Tourisme et qui a pour ambition de porter la voie de l’industrie touristique dans le développement de ce secteur qui a un rôle éminemment important dans le développement économique du pays. Raison pour laquelle, d’ailleurs la Banque Mondiale et le projet PIC 2 apportent leur assistance technique à la mise en place de la Confédération. « La mobilisation des opérateurs privés pour un dialogue constructif avec les partenaires de développement permettra de bâtir une stratégie commune, à travers des actions concrètes et pertinentes, pour une destination compétitive et durable » soutient-on du côté des fondateurs de la Confédération. Les membres du bureau de la Confédération sont : Patrice Raoull (Président), Tojo Lytah Razafimahefa (Vice-Président) et Mirana Ralison (Trésorière). Les membres fondateurs sont au nombre de 32 entités réunissant les groupements, associations et entreprises touristiques.

R.Edmond.