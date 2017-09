Douanes : 37 caméras de surveillance installées dans différentes régions

Le processus de modernisation et de sécurisation des bureaux des douanes se poursuit. Et pour y parvenir, l’administration des douanes utilise les grands moyens. Notamment, l’utilisation de caméras de surveillance dans plusieurs bureaux des douanes du pays. « On compte aujourd’hui trente-sept caméras de surveillance opérationnelles» précise-t-on, de source auprès du service de la Communication de la Direction Générale des Douanes. Et les efforts ne resteront pas là, puisque l’administration douanière prévoit d’installer, d’ici à la fin 2018, 15O caméras de surveillance dans huit bureaux des douanes dans les principaux ports et aéroports internationaux. « Le défi à venir pour l’administration est de pouvoir optimiser l’ensemble des réformes entreprises afin de faire des NTIC un levier efficace à la performance des activités douanières » les douanes malgaches optimisent ainsi l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans ses procédures. L’utilisation de la technologie offerte par les caméras de surveillance permet également de contrôler les différents points stratégiques où les agents ne sont pas présents physiquement, de prévenir efficacement les fraudes douanières, de

sécuriser la procédure en offrant une meilleure traçabilité des opérations, d’optimiser la transparence et la lutte contre la corruption et enfin, de favoriser le contrôle a posteriori plus efficace grâce à la disponibilité des images archivées. A noter que les caméras ont été acquises par des ressources propres internes de la Direction Générale et à travers un partenariat public privé.

R.Edmond.