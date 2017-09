Fiscalité locale : Une vaste campagne de sensibilisation en préparation

Le civisme fiscal laisseà désirer. En moyenne, le taux de recouvrement fiscal au niveau local pour les Communes se situe aux alentours de 20%, même si certaines Communes rurales comme celle d’Anosizato Ouest arrivent à atteindre un taux élevé jusqu’à 90%. Pour la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), 60% des citadins manquent à leur devoir. Face à cette situation grave, une vaste campagne de sensibilisation des contribuables débutera le mois prochain, initiée par la Direction Générale des Impôts (DGI), avec le soutien technique du Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (ProDéCID/GIZ) de la Coopération allemande. Pour ce commencement, 16 communes sont ciblées dans la région Analamanga. En effet, cette campagne fait suite aux activités de recensement des contribuables (repérage et enquête), menées par la DGI et ProDéCID/GIZ depuis 2016. Place maintenant à la sensibilisation au niveau des communes en question, entre autres : Ambohidratrimo, Anosiala, Ivato, Itaosy, Andranonahoatra, Anosizato Ouest, Andoharanofotsy, Alasora, Bongatsara, Ambohimangakely, Sabotsy Namehana, Merimandroso, Manjakandriana, Mantasoa, Talata Volonondry, etc. Nous en reparlerons…

Antsa R.