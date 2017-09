Réhabilitation de la RN9 : La première phase des travaux définitivement achevée

La partie Sud-ouest de la Grande Ile est en passe d’être désenclavée ! La construction du tronçon de route d’une longueur de 107 km reliant la ville de Toliara à Analamisampy est actuellement achevée.

Ce projet qui fait partie de la promesse présidentielle est le fruit de la maturité de la coopération entre la Banque Africaine pour le Développement et l’Etat malgache. Les travaux ont été confiés à la société China Railway. Un travail mené de main de maître puisque l’ancienne route pratiquement impraticable est maintenant entièrement goudronnée. Les techniciens et les responsables issus du ministère des Travaux Publics ont effectué une descente sur terrain la semaine dernière pour la réception provisoire des travaux faits. « Le savoir-faire des ingénieurs malgaches et chinois ont permis d’avoir une route conforme à la qualité et les normes internationales et l’amélioration du réseau routier dans la RN 9 en est l’exemple palpable afin de désenclaver les zones reculées », ont-t-ils souligné.

L’achèvement des travaux de réhabilitation de cette route aura un impact positif sur la vie de la population en général. Sur le plan économique, les opérateurs pourront s’investir dans l’élargissement des activités touristiques en raison de l’existence des sites déjà connus comme la belle plage de l’Ifaty et de Mangily ou autres. Cela aura une conséquence sur la consommation en fonction de l’amélioration du niveau de vie de chaque ménage. « Malgré les difficultés qui entravaient l’avancement et la réalisation du projet, les travaux financés par la Bad sont achevés à temps », a expliqué James Guo, Directeur de China Railway. Ce n’est que la première phase du projet qui est terminé. La deuxième phase allant d’Analamisampy à Imanja (Région Menabe) attendra encore la continuité du financement. Par ailleurs, le ministre des Travaux Publics, Eric Razafimandimby a récemment annoncé que « la Bad a déjà manifesté sa volonté de procéder au financement de 15 millions USD pour prendre en charge le reste des travaux ». En tout cas, la réhabilitation des infrastructures routières est devenue un défi pour le développement économique.

Eric Manitrisa