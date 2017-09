Salon IFTM Top Resa : 14 exposants au stand de Madagascar

En plus du ministère du Tourisme et de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), 7 Tour opérateurs, 4 Hôtels et 1 compagnie aérienne composent les exposants au stand de Madagascar au Salon IFTM Top Resa qui se tient depuis mardi au Hall 1 du Parc des Expositions à Paris.

« On a toujours les mêmes catégories d’exposants », fait remarquer le président de l’ONTM Joël Randriamandranto qui est présent Porte de Versailles. Et de souligner toutefois que « le stand de Madagascar est plus petit en termes de superficie par rapport à l’édition 2016 qui avait bénéficié d’un appui des bailleurs de fonds ». Ce n’est plus le cas pour cette année, car le soutien des bailleurs est ponctuel, explique-t-il. Avant d’ajouter que « les fonds propres de l’ONTM qui proviennent des vignettes touristiques ne suffisent pas à faire la promotion de la destination Madagascar ». C’est pourquoi il propose qu’une part des visas qui pourront prochainement se faire en ligne, soit versée à l’ONTM. « Sur 35 euros par exemple, 5 euros pourraient revenir à l’ONTM », suggère-t-il, Une proposition qui a été soumise aux responsables étatiques dans le cadre du Dialogue Public-Privé.

295.000 touristes. « Les pouvoirs publics ont donné leur accord de principe sur cette proposition de l’ONTM », rapporte Joël Randriamandranto. En signalant au passage que le secteur est en train de redémarrer avec 295.000 touristes enregistrés actuellement contre 150.000 après la crise de 2009, mais sans encore atteindre le niveau de 2008 qui était de 375.000 touristes. C’est dire que la destination Madagascar redécolle, enchaîne-t-il, En expliquant notamment cette progression par l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes (Ethiopian Airlines, Kenya Airlines, Turkish Airlines…) qui desservent Madagascar. Plus précisément Antananarivo. « Il serait souhaitable que ces compagnies puissent assurer des liaisons directes dans les principaux pôles touristiques du pays, car les vols intérieurs sont actuellement trop chers », estime-t-il. Non sans reconnaître que l’arrivée de ces nouvelles compagnies aériennes entraînent une concurrence qui ne peut que favoriser la destination Madagascar.

Insécurité et peste. Le président de l’ONTM reconnaît aussi que des professionnels de l’industrie du tourisme et du voyage présents au Salon IFTM Top Resa se sont enquis de la situation sécuritaire et sanitaire avec la résurgence de cas de peste. « Je leurai expliqué que l’insécurité ne touche pas uniquement Madagascar, pas plus que l’épidémie de peste ne touche l’ensemble du pays et que de toute façon, les responsables prennent les choses en main« . Joël Randriamandranto, car ces propos sont de lui, de continuer que « le Salon IFTM Top Resa est un lieu d’échanges et de rencontre entre professionnels afin de connaître les nouvelles technologies, les besoins du moment et les tendances en vogue en matière de promotion du tourisme. « C’est un secteur transversal (transports, artisanat, agriculture…) qui occupe une place importante dans le développement du pays », rappelle-t-il. En insistant que « la compétitivité du tourisme malgache repose aussi sur la qualité des services ».

