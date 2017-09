« Teknet Group »: Les solutions Evolis présentées au Carlton

Les professionnels sont de plus en plus intéressés par les solutions Evolis. On a pu le constater, hier lors de la première journée du « Salon Expofinance Madagascar » au Carlton. Parmi les participants à ce salon, « Teknet Group » présente dans son stand les solutions Evolis, à travers une gamme complète d’imprimantes de cartes qui répondent aux besoins des acteurs du secteur privé. Des solutions dédiées également aux marchés bancaires et gouvernementaux. La visite du stand de « Teknet Group » permet en tout cas aux entreprises de découvrir l’efficacité et les avantages des nombreux services et produits d’Evolis, une société française qui développe des solutions d’identification sur cartes plastiques. Des solutions qui permettent, par exemple de délivrer instantanément des cartes personnalisées, encodées et sécurisées pour tous types d’application. Les cartes Evolis sont des merveilles technologiques dans de nombreuses applications comme les cartes nationales d’identité, les cartes de paiement, les badges d’accès sécurisés, les permis de conduire et même les cartes d’électeurs. D’immenses possibilités d’utilisation en somme. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les entreprises s’intéressent de plus en plus à ces solutions.

R.Edmond.