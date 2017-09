IFTM Top Resa 2017 : 9e participation de Madagascar au salon

Depuis 2009, Madagascar est présent Porte de Versailles à Paris. Pour sa 9e participation à ce salon du Tourisme, le stand de l’île Trésor est moins grand ou plus petit (c’est selon) par rapport à la précédente édition. C’est à la mesure même de la destination Madagascar qui n’est pas toujours ou encore à la place qui devrait être la sienne. Sur le stand de Turkish Airlines par exemple, le slogan est : « Discover the world ». Avec juste au-dessous, les noms des Maldives, Maurice, Zanzibar et Seychelles. Madagascar n’est pas mentionné expressément par la compagnie aérienne turque qui fait, si l’on peut dire, une sorte de promotion en live en choisissant pour décor de son stand, un intérieur d’avion. Avec de vrais sièges, des plateaux repas comme ceux servis à bord et de véritables hôtesses en chair et en os qui sont là pour …servir les visiteurs et non moins clients potentiels de Turkish Airlines qui dessert Antananarivo même si cette destination semble avoir été oubliée pour ne pas dire occultée, en raison peut-être de la part de marché que la Grande Ile représente au niveau des touristes turcs. En revanche, sur le stand d’Ethiopian Airlines, Antananarivo est inscrit noir sur blanc parmi les « excellents connexions » au départ de Paris.

Moyens. C’est dire que la destination Madagascar a une place mitigée au niveau des professionnels du Tourisme et du Voyage alors que l’objectif de la participation au salon IFTM Top Resa est justement de donner ou de redonner à la Grande Ile, une place au …soleil, quoique ce soit un euphémisme de le dire. Comme point n’est besoin de souligner le manque de moyens pour faire la promotion de la destination Madagascar. Et ce, par rapport aux autres pays qui mettent le paquet – au propre comme au figuré – dans ce salon où le tourisme durable a été mis en relief à l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme. Un créneau écologique créateur d’emplois et de nouvelles opportunités que Madagascar devrait exploiter faute de se mettre à l’ère du tourisme digital qui a eu droit de cité hier Porte de Versailles avec le « Digital Day ». Comme son nom l’indique, il s’agit de mettre les technologies numériques au service de l’industrie du tourisme qui est un moteur de développement.

La journée d’hier a été également marquée par la « soirée After TO » oragnisée par IFTM Top Resa et le Village des Tours Opérateurs. Quant au dernier jour du salon, il est particulièrement dédié ce vendredi aux « étudiants, futurs gestionnaires de l’industrie », dixit le directeur du Salon, Frédéric Lorin dans son « Morning Briefing » d’hier.

R. O (Paris)